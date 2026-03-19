Золото й срібло різко дешевшають, алюміній опустився нижче $3300 за тонну

Ціни на дорогоцінні та кольорові метали падають у четвер на тлі ескалації військового конфлікту на Близькому Сході та побоювань, що Федеральна резервна система (ФРС) не знижуватиме ставки цього року.

Станом на 14:54 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex впали на 6,5%, до $4577 за унцію.

Ф'ючерси на срібло впали в ціні на 13%, до $67,445 за унцію, на платину - на 9%, до $1870 за унцію.

Напередодні ФРС, як і очікувалося, зберегла базову ставку на рівні 3,5-3,75% річних, зазначивши, що оцінити наслідки конфлікту на Близькому Сході для економіки США наразі складно. Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятор не знижуватиме ставку, якщо не побачить прогресу в уповільненні інфляції.

Федрезерв, як і раніше, прогнозує одне зниження ставки на 25 базисних пунктів у поточному році, проте ф'ючерси на рівень ставки тепер передбачають збереження вартості запозичень на колишньому рівні протягом усього року.

Тим часом ринок стежить за новим витком ескалації близькосхідного конфлікту. Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що безпілотник завдав удару по найбільшому НПЗ Саудівської Аравії SAMREF у порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Раніше в четвер державне інформаційне агентство Кувейту повідомило про атаку безпілотників на два НПЗ Kuwait Petroleum, що спричинила пожежу на обох об'єктах.

Атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури також зафіксовані в Катарі та ОАЕ. Тим часом ВПС Ізраїлю завдали ударів по газовій інфраструктурі на півдні Ірану, зокрема по родовищу "Південний Парс" та пов'язаній з ним інфраструктурі.

Ціни на алюміній під час торгів падали майже на 6% і вперше з початку березня опускалися нижче $3300 за тонну. Близький Схід виробляє близько 9% алюмінію у світі.

