Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15% річних

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних, як і очікували учасники ринку, з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

"НБУ відтерміновує подальше пом'якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики", - зазначив регулятор у пресрелізі на сайті у четвер.

"Для підтримання стійкості валютного ринку, контрольованості інфляційних очікувань та процесів НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%", - додав НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня цього року знизив облікову ставку до 15% річних. До цього він утримував її на рівні 15,5% сім засідань поспіль, починаючи з березня 2025 року, а перед цим тричі збільшував її з середини грудня 2024-го.

Зазначається, що у разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом'якшення процентної політики, а за їх посилення - буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Нацбанк нагадав, що після тривалого періоду зниження загальна інфляція в лютому незначно пришвидшилася - до 7,6% у річному вимірі, хоча базова інфляція зберіглася на рівні 7,0%. Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим, ніж очікувалося, тоді як вартість оброблених продуктів, навпаки, зростала дещо повільніше, уточнив регулятор.

В той же час НБУ зауважив, що інфляційні очікування домогосподарств відчутно погіршилися, імовірно, на тлі складної ситуації в енергетиці на початку року, а також одночасного здорожчання низки товарів щоденного споживання, таких як пальне і сирі продукти харчування.

"Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході", --йдеться у релізі.

Згідно з ним, упродовж останніх тижнів ситуація в енергосекторі України поліпшилася, що має обмежити ціновий тиск. Зі свого боку НБУ підтримуватиме належний рівень монетарних умов для збереження привабливості гривневих інструментів та забезпечення стійкості валютного ринку, що, серед іншого, має посприяти й заспокоєнню інфляційних очікувань.

НБУ також наголосив, що є невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації, упродовж останніх місяців посилилися ризики, пов'язані із загостренням геополітичної конфронтації у світі.

"Якщо війна на Близькому Сході буде тривалою, світові ціни на енергоресурси з високою ймовірністю суттєво відхилятимуться від траєкторії прогнозу НБУ. Це, з одного боку, додатково посилюватиме інфляційний тиск в Україні. З іншого, - збільшуватиме спроможність росії продовжувати повномасштабну війну", - вважає центробанк.

Він додав, що актуальними є й інші ризики проінфляційного характеру: порушення ритмічності та/або зменшення обсягів міжнародного фінансування; виникнення додаткових бюджетних потреб на підтримання обороноздатності й відбудову; подальше загострення, а також подовження зовнішніх конфліктів, що може, зокрема, негативно позначитися на підтримці України.

Наразі, йдеться в релізі, зовнішня допомога дає змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що важливо для забезпечення стійкості валютного ринку. З початку року Україна отримала $5,5 млрд офіційного фінансування, завдяки чому уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб, а міжнародні резерви залишалися на високому рівні та на кінець лютого становили близько $55 млрд. Такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку.

Нацбанк зауважив, що протягом останніх тижнів долар США здорожчав щодо більшості валют, у тому числі гривні, передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових і товарних ринках. Водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн - основних торговельних партнерів України змінився незначно.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню рішення про збереження ставки 15% річних, буде оприлюднено 30 березня.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 30 квітня.