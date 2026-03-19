Фінансові новини
- 19.03.26
- 15:44
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,96 грн/$1
13:35 19.03.2026
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 березня 2026 року.
|Показник
|18.03.2026
|19.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.8625
|43.9593
|0.22
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ТОП-НОВИНИ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,96 грн/$1
