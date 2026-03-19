Долар США знецінюється щодо основних світових валют

Долар США знецінюється щодо євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index - втрачає 0,07%.

Напередодні DXY додав 0,5% за підсумками засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Американський ЦБ зберіг базову ставку на рівні 3,5-3,75% річних, зазначивши, що оцінити наслідки конфлікту на Близькому Сході для економіки США поки що складно. Голова ФРС Джером Павелл заявив, що регулятор не знижуватиме ставку, якщо не побачить прогресу в уповільненні інфляції. Також він попередив, що зростання цін на енергоресурси через конфлікт на Близькому Сході сприятиме загальному посиленню інфляції в країні. ФРС, як і раніше, прогнозує одне зниження ставки на 25 базисних пунктів у поточному році.

У четвер чергові засідання проведуть Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії.

ЄЦБ не змінюватиме ключові процентні ставки на майбутньому засіданні, прогнозує більшість аналітиків та учасників ринку. Ставка ЄЦБ за депозитами наразі становить 2%. Водночас впевненість трейдерів у тому, що європейський регулятор відновить підвищення ставок, зростає. Судячи з ринку процентних свопів, інвестори впевнені у підвищенні ставок ЄЦБ на 50 базисних пунктів цього року, пише Bloomberg.

Банк Англії за підсумками засідання у четвер збереже базову ставку на рівні 3,75%, вважають експерти.

Пара євро/долар за даними на 7:55 кч в четвер торгується на рівні $1,1468 порівняно з $1,1452 на закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3270 проти $1,3256 на закриття ринку в середу.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 159,68 єни з 159,88 єни напередодні.

Банк Японії в четвер зберіг ключову ставку на рівні 0,75% річних - це максимальний рівень за більш ніж 30 років. Вісім із дев'яти членів керівництва центробанку проголосували за таке рішення. Хадзіме Таката запропонував підняти ставку до 1%, посилаючись на те, що інфляція в Японії вже стабільно перебуває на цільовому рівні ЦБ у 2%.

У заяві японського регулятора за підсумками засідання зазначається, що "стрибок цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході може чинити тиск на споживчу інфляцію".

Трейдери чекають на пресконференцію голови Банку Японії Кадзуо Уеди за підсумками засідання. Єна може подешевшати і подолати позначку в 160 єн/$1, якщо заяви Уеди щодо потенційних наслідків близькосхідного конфлікту для ринків будуть розпливчастими, вважає економіст Mizuho Securities Юсуке Мацуо.

Він вважає, що японський ЦБ утримуватиметься від підвищення ставки до червня або липня, з огляду на позицію прем'єр-міністра країни Санае Такаїті, яка надає перевагу збереженню більш м'якої грошово-кредитної політики.

Пара долар/офшорний юань у четвер торгується на рівні 6,9035 юаня проти 6,9005 юаня за підсумками попередньої сесії.

