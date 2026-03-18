Стейблкоїн PayPal стане глобальнішим — компанія відкриває доступ у 68 країнах

Компанія PayPal має намір розширити доступ до свого стейблкоїна - PYUSD - ще на 68 країн із Південної Америки, Африки та Азії. Про це повідомляє Fortune з посиланням на очільницю криптовалютного підрозділу фірми Мей Забанех.

Зазначимо, на поточний момент PYUSD доступний лише у двох юрисдикціях - США та Великій Британії. Але починаючи з березня 2026 року охоплення розширять ще на 68 нових ринків.

Це країни Південної Америки (Колумбія, Перу), Африки (Уганда) та Азії. Переважно йдеться про ті ринки, де населення не має доступу до банківських послуг або ж він обмежений, а купівельна спроможність національної валюти швидко падає.





«Тепер ви відкриваєте не лише доступ загалом до цих послуг - особливо в тих місцях, де вона найбільш необхідна, - а й до транскордонних переказів і збільшення обсягів у місцях, де проблема особливо гостро відчувається», - заявила Забанех.





Клієнти PayPal із цих юрисдикцій отримають можливість надсилати й отримувати PYUSD, а також заробляти винагороду за сам факт зберігання стейблкоїнів. У США, наприклад, ставка становить 4% річних.

Тим часом повний список юрисдикцій, у яких буде доступний актив, не розкривається. Водночас PayPal працює у 200 країнах.

Зазначимо, сервіс доступний в Україні з березня 2022 року, але з деякими обмеженнями. На момент написання невідомо, чи входить країна до переліку тих юрисдикцій, де з'явиться можливість використовувати PYUSD.



Що відомо про цей актив?

PayPal запустила власний стейблкоїн у серпні 2023 року. Водночас компанія активно впроваджує його в інші продукти.

Так, наприклад, творцям контенту зі США доступна можливість отримувати виплати в PYUSD. Капіталізація активу становить $4,09 млрд, згідно з CoinMarketCap.