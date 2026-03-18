Падіння прибутковості ОВДП майже припинилося на тлі очікування рішення НБУ

Міністерству фінансів на первинних аукціонах у вівторок вдалося знизити на 0,03-0,05 відсоткових пункти (в.п.) ставки за трирічними гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), тоді як за річними паперами ставка відсікання залишилася на рівні 15,15% річних, а середньозважена навіть збільшилася на 0,01 в.п. - до 15,12%.

Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, ставка відсікання випуску трирічних ОВДП склала 16,15% річних проти 16,20% два тижні тому, середньозважена - до 16,13% з 16,16%.

Пропозиція на гривневих аукціонах цього вівторка була збережена на пониженому рівні по 2 млрд грн (тут і далі по номіналу).

Попит на річні облігації склав 1,8 млрд грн проти 4,95 млрд грн тиждень тому, на трирічні - 6,99 млрд грн проти 17,87 млрд грн два тижні тому. З 33 заявок на короткі ОВДП Мінфін задовільнив 32, а з 25 на більш довгі - 23. Це найменша кількість відхилених заявок з середини січня цього року.

Як повідомлялося, Національний банк України з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому він тримав її з березня 2025 року, тоді як загальне зниження ставки річних ОВДП з середини січня склало 1,20 в.п., трирічних - 1,34 в.п.

Наступне рішення щодо облікової ставки НБУ має оголосити 19 березня.