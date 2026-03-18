Долар слабшає до основних валют на тлі ринкових очікувань

Курс долара США стримано знижується щодо євро, фунта стерлінгів та японської єни вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,08%, як і більш широкий WSJ Dollar Index.

Ключовими подіями для світових ринків цього тижня стануть засідання Федеральної резервної системи (ФРС), Європейського центрального банку (ЄЦБ), Банку Англії та Банку Японії. Трейдери та аналітики вважають, що всі ці регулятори збережуть ключові ставки на колишньому рівні.

Одночасно від центробанків очікують заяв, що вони уважно стежать за розвитком подій на Близькому Сході, за їх можливими наслідками для інфляції та готові вжити заходів у разі необхідності. Надалі ЄЦБ, Банк Англії та Банк Японії можуть підвищити ставки, якщо темпи зростання споживчих цін збільшаться.

Також у середу буде опубліковано остаточну оцінку інфляції в єврозоні за лютий. Попередньо повідомлялося про зростання споживчих цін на 1,9% після підвищення на 1,7% у січні, і експерти очікують підтвердження цих даних.

Пара євро/долар за даними на 8:03 торгується на рівні $1,1546 проти $1,1542 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара підвищується на 0,1% і становить $1,3369 проти $1,3355 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,2% і перебуває на рівні 158,71 єни порівняно з 159 єнами на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в середу, японський експорт у лютому збільшився на мінімальні з жовтня 4,2% у річному вимірі, тоді як імпорт підскочив на 10,2%, що є максимальним показником з липня 2024 року. Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання експорту на 1,6% та підвищення імпорту на 11,5%.

Долар у парі з офшорним юанем слабшає приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,8761 юаня.

