Кредитування фізосіб в Україні зросло на 27% у річному вимірі — НБУ

Банки України в лютому 2026 року збільшили обсяг кредитування на
1,6%, або на 19,8 млрд грн, - до 1,23 трлн грн - і депозитну базу - на
0,2%, або на 6,7 млрд грн, до 3,18 трлн грн.
Як свідчать дані Національного банку України, основний
приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг
кредитів зріс на 1,9%, або на 16,3 млрд грн - до 870,7 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.
Гривневі
кредити бізнесу за місяць збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн, -
до 572,5 млрд грн, а валютні - на 0,5%, або на $36,8 млн, до $6,9 млрд.
Приріст
обсягу кредитного портфеля домогосподарств підвищився на 1,2%, або на
4,2 млрд грн, - до 355 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу
виросли на 1,2%, або на 4,1 млрд грн, - до майже 345 млрд грн, тоді як
валютні - майже не змінились і залишилися на рівні $233 млн.
Причини зростання
Як
зазначили в НБУ, збільшення депозитів у лютому пов'язано зі зростанням
обсягу депозитів домашніх господарств: гривневі внески зросли на 3,2%,
або на 30,4 млрд грн, - до 969,9 млрд грн, а валютні - на 1,6%, або на
$169,7 млн, до $11,1 млрд.
Щодо корпоративного сектору, то обсяг
гривневих депозитів упродовж місяця зменшився на 3%, або на 37,3 млрд
грн, - до 1,22 трлн грн, а валютні депозити - на 0,2%, або на $23,9 млн,
до $10,02 млрд.
Курс валют
За даними Нацбанку, протягом
лютого курс долара зріс на 0,8%, або на 36 коп. - до 43,2081 грн/$1,
при цьому 19 лютого було зафіксовано історичний мінімум курсу євро -
51,2577 грн за 1 євро.
Показники торік
У лютому
2026 року порівняно з лютим 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних
осіб скоротився на 2,2%, тоді як кредитів населенню - зріс майже на 27%.
Обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 18,4%, тоді як населення - зменшився на 11,9%.
Обсяг
гривневих депозитів юридичних осіб у лютому 2026 року проти лютого 2025
року зріс майже на 16%, валютних - на 3,3%, тоді як вклади населення в
гривні збільшилися на 19,9%, в іноземній - на 10,2%.