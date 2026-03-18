Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кредитування фізосіб в Україні зросло на 27% у річному вимірі — НБУ

08:51 18.03.2026 |

Фінанси

Банки України в лютому 2026 року збільшили обсяг кредитування на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, - до 1,23 трлн грн - і депозитну базу - на 0,2%, або на 6,7 млрд грн, до 3,18 трлн грн.

Як свідчать дані Національного банку України, основний приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів зріс на 1,9%, або на 16,3 млрд грн - до 870,7 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Гривневі кредити бізнесу за місяць збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн, - до 572,5 млрд грн, а валютні - на 0,5%, або на $36,8 млн, до $6,9 млрд.

Приріст обсягу кредитного портфеля домогосподарств підвищився на 1,2%, або на 4,2 млрд грн, - до 355 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 1,2%, або на 4,1 млрд грн, - до майже 345 млрд грн, тоді як валютні - майже не змінились і залишилися на рівні $233 млн.


Причини зростання

Як зазначили в НБУ, збільшення депозитів у лютому пов'язано зі зростанням обсягу депозитів домашніх господарств: гривневі внески зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн, - до 969,9 млрд грн, а валютні - на 1,6%, або на $169,7 млн, до $11,1 млрд.

Щодо корпоративного сектору, то обсяг гривневих депозитів упродовж місяця зменшився на 3%, або на 37,3 млрд грн, - до 1,22 трлн грн, а валютні депозити - на 0,2%, або на $23,9 млн, до $10,02 млрд.


Курс валют

За даними Нацбанку, протягом лютого курс долара зріс на 0,8%, або на 36 коп. - до 43,2081 грн/$1, при цьому 19 лютого було зафіксовано історичний мінімум курсу євро - 51,2577 грн за 1 євро.


Показники торік

У лютому 2026 року порівняно з лютим 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб скоротився на 2,2%, тоді як кредитів населенню - зріс майже на 27%.

Обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 18,4%, тоді як населення - зменшився на 11,9%.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб у лютому 2026 року проти лютого 2025 року зріс майже на 16%, валютних - на 3,3%, тоді як вклади населення в гривні збільшилися на 19,9%, в іноземній - на 10,2%. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6404  0,10 0,24 44,2365  0,13 0,30
EUR 50,4385  0,06 0,12 51,1338  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8700  0,07 0,16 43,9000  0,06 0,14
EUR 50,5996  0,08 0,15 50,6210  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес