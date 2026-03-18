Кредитування фізосіб в Україні зросло на 27% у річному вимірі — НБУ

Банки України в лютому 2026 року збільшили обсяг кредитування на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, - до 1,23 трлн грн - і депозитну базу - на 0,2%, або на 6,7 млрд грн, до 3,18 трлн грн.

Як свідчать дані Національного банку України, основний приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів зріс на 1,9%, або на 16,3 млрд грн - до 870,7 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Гривневі кредити бізнесу за місяць збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн, - до 572,5 млрд грн, а валютні - на 0,5%, або на $36,8 млн, до $6,9 млрд.

Приріст обсягу кредитного портфеля домогосподарств підвищився на 1,2%, або на 4,2 млрд грн, - до 355 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 1,2%, або на 4,1 млрд грн, - до майже 345 млрд грн, тоді як валютні - майже не змінились і залишилися на рівні $233 млн.

Причини зростання

Як зазначили в НБУ, збільшення депозитів у лютому пов'язано зі зростанням обсягу депозитів домашніх господарств: гривневі внески зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн, - до 969,9 млрд грн, а валютні - на 1,6%, або на $169,7 млн, до $11,1 млрд.

Щодо корпоративного сектору, то обсяг гривневих депозитів упродовж місяця зменшився на 3%, або на 37,3 млрд грн, - до 1,22 трлн грн, а валютні депозити - на 0,2%, або на $23,9 млн, до $10,02 млрд.

Курс валют

За даними Нацбанку, протягом лютого курс долара зріс на 0,8%, або на 36 коп. - до 43,2081 грн/$1, при цьому 19 лютого було зафіксовано історичний мінімум курсу євро - 51,2577 грн за 1 євро.

Показники торік

У лютому 2026 року порівняно з лютим 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб скоротився на 2,2%, тоді як кредитів населенню - зріс майже на 27%.

Обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 18,4%, тоді як населення - зменшився на 11,9%.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб у лютому 2026 року проти лютого 2025 року зріс майже на 16%, валютних - на 3,3%, тоді як вклади населення в гривні збільшилися на 19,9%, в іноземній - на 10,2%.