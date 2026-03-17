Mastercard купує стартап у сфері стейблкойнів BVNK, заплатить до $1,8 млрд

Американська платіжна система Mastercard Inc. уклала угоду про придбання стартапу BVNK, що займається розробкою інфраструктури для стейблкойнів.

Як зазначається у спільному пресрелізі, Mastercard заплатить до $1,8 млрд, при цьому $300 млн з цієї суми будуть виплачені у разі досягнення певних показників.

Раніше переговори про купівлю BVNK вела криптовалютна біржа Coinbase Global (SPB: COIN), однак переговори завершилися безрезультатно.

Акції Mastercard на попередніх торгах у вівторок подорожчали на 0,3%. З початку року капіталізація компанії знизилася на 11%, до $453,5 млрд.

