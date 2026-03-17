Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Mastercard купує стартап у сфері стейблкойнів BVNK, заплатить до $1,8 млрд

17:23 17.03.2026 |

Фінанси

Американська платіжна система Mastercard Inc. уклала угоду про придбання стартапу BVNK, що займається розробкою інфраструктури для стейблкойнів.

Як зазначається у спільному пресрелізі, Mastercard заплатить до $1,8 млрд, при цьому $300 млн з цієї суми будуть виплачені у разі досягнення певних показників.

Раніше переговори про купівлю BVNK вела криптовалютна біржа Coinbase Global (SPB: COIN), однак переговори завершилися безрезультатно.

Акції Mastercard на попередніх торгах у вівторок подорожчали на 0,3%. З початку року капіталізація компанії знизилася на 11%, до $453,5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Mastercard
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8000  0,18 0,41 43,8400  0,17 0,39
EUR 50,5233  0,02 0,04 50,5606  0,00 0,00

Бізнес