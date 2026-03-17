Інтервенції НБУ зросли на 34,7%, курс гривні перевищив 44 грн за долар

09:22 17.03.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $267,4 млн, або на 34,7% - до $1 млрд 37,3 млн, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 1,0%, або на 43 коп.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $97,1 млн з $84,5 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $388,4 млн.

Натомість на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $38,5 млн з $60,4 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 43,7292 грн/$1, 10, 12 і 13 березня послідовно оновлював історичні мінімуми, сягнувши наприкінці тижня позначки 44,1636 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зріс на 41 коп. - до 43,99 грн/$1, а курс продажу майже на 38 коп. - до 44,43 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на вчора, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9800  0,07 0,16 44,0100  0,09 0,20
EUR 50,5418  0,06 0,12 50,5586  0,04 0,08

