Інтервенції НБУ зросли на 34,7%, курс гривні перевищив 44 грн за долар
09:22 17.03.2026 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $267,4 млн, або на 34,7% - до $1 млрд 37,3 млн, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 1,0%, або на 43 коп.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $97,1 млн з $84,5 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $388,4 млн.
Натомість на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $38,5 млн з $60,4 млн на позаминулому тижні.
Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 43,7292 грн/$1, 10, 12 і 13 березня послідовно оновлював історичні мінімуми, сягнувши наприкінці тижня позначки 44,1636 грн/$1.
На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зріс на 41 коп. - до 43,99 грн/$1, а курс продажу майже на 38 коп. - до 44,43 грн/$1.
