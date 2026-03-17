Кредитування в Україні зросло на 1,6% у лютому, депозити — на 0,2%

08:22 17.03.2026 |

Фінанси

Банки у лютому 2026 року наростили обсяг кредитування на 1,6%,або на 19,8 млрд грн - до 1 трлн 233,1 млрд грн і збільшили депозитну базу на 0,2%,або на 6,7 млрд грн - до 3 трлн 178,9 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з даними Нацбанку, основний приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів зріс на 1,9%, або на 16,3 млрд грн - до 870,7 млрд грн.

Гривневі кредити бізнесу за місяць збільшилися на 2,2%, або на 12,3 млрд грн, - до 572,5 млрд грн, а валютні на 0,5%, або на $36,8 млн, - до $6,9 млрд.

При цьому приріст обсягу кредитного портфеля домогосподарств підвищився на 1,2%, або на 4,2 млрд грн - до 355,0 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 1,2%, або на 4,1 млрд грн - до майже 345,0 млрд грн, тоді як валютні зменшилися майже не змінились і залишились на рівні $233 млн.

Збільшення депозитів у лютому пов'язано зі зростанням обсягу депозитів домашніх господарств: гривневі внески зросли на 3,2%, або на 30,4 млрд грн - до 969,9 млрд грн, а валютні - на 1,6%,або на $169,7 млн - до $11,1 млрд.

Щодо корпоративного сектору, то обсяг їх гривневих депозитів упродовж місяця зменшився на 3%, або на 37,3 млрд грн - до 1 трлн 217,2 млрд грн, а валютні депозити на 0,2%, або на $23,9 млн - до $10,02 млрд.

Нацбанк зазначив, що протягом лютого курс долара зріс на 0,8% або на 36 коп. до 43,2081 грн/$1, при цьому 19 лютого було зафіксовано історичний мінімум курсу євро - 51,2577 грн/EUR1.

У лютому 2026 року, порівняно з лютим 2025 року, обсяг гривневих кредитів юридичних осіб скоротився на 2,2%, тоді як кредитів населенню зріс майже на 27,0%. Водночас обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 18,4%, тоді як населення - зменшився на 11,9%.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб у лютому 2026 року проти лютого 2025 року зріс майже на 16,0%, валютних - на 3,3%, тоді як вклади населення в нацвалюті збільшилися на 19,9%, в іноземній - на 10,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на вчора, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9800  0,07 0,16 44,0100  0,09 0,20
EUR 50,5418  0,06 0,12 50,5586  0,04 0,08

