23.02.26
12:15
Майнінг біткоїна ускладнився: складність підскочила приблизно на 15%.
09:12 23.02.2026 |
19 лютого 2026 року складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 14,73% і досягла 144,40 T. Про це свідчать дані CloverPool. Поточний середній хешрейт у мережі біткоїна становить 961,53 EH/s.
Зростання майже на 15% стало найбільшим абсолютним стрибком на тлі відновлення хешрейта після масштабних обмежень, запроваджених під час нещодавньої зимової бурі у США, зазначили у The Block.
Журналісти додали, що складність майнінгу не вимірюється в «абсолютних» одиницях. Це відносний показник, який відображає, наскільки важче знайти новий блок порівняно з найпростішим періодом в історії мережі. Параметр автоматично коригується кожні 2016 блоків, що приблизно відповідає двотижневому інтервалу.
Остання корекція відбулася після періоду серйозних погодних збоїв у США. Через сильну зимову бурю частина операторів тимчасово відключала обладнання, щоб зменшити навантаження на електромережі.
За оцінками, тоді близько 200 EH/s обчислювальної потужності було виведено з роботи на великих майнінгових пулах. Зокрема, хешрейт, пов'язаний із Foundry USA (найбільшим пулом за часткою ринку), нібито падав приблизно на 60%. На цьому тлі середній час формування блоку перевищував 12 хвилин, що спричинило зниження складності.
Керуючий партнер Ten31 Марті Бент пов'язав відновлення показників із поверненням потужностей після погодних обмежень, а не з «втечею» майнерів через ризики квантових комп'ютерів або диверсифікацію в ШІ.
