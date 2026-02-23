Авторизация

Майнінг біткоїна ускладнився: складність підскочила приблизно на 15%.

09:12 23.02.2026 |

Фінанси

19 лютого 2026 року складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 14,73% і досягла 144,40 T. Про це свідчать дані CloverPool. Поточний середній хешрейт у мережі біткоїна становить 961,53 EH/s.

Майнінг біткоїна ускладнився: складність підскочила приблизно на 15%.

Зростання майже на 15% стало найбільшим абсолютним стрибком на тлі відновлення хешрейта після масштабних обмежень, запроваджених під час нещодавньої зимової бурі у США, зазначили у The Block.

Журналісти додали, що складність майнінгу не вимірюється в «абсолютних» одиницях. Це відносний показник, який відображає, наскільки важче знайти новий блок порівняно з найпростішим періодом в історії мережі. Параметр автоматично коригується кожні 2016 блоків, що приблизно відповідає двотижневому інтервалу.

Остання корекція відбулася після періоду серйозних погодних збоїв у США. Через сильну зимову бурю частина операторів тимчасово відключала обладнання, щоб зменшити навантаження на електромережі. 

За оцінками, тоді близько 200 EH/s обчислювальної потужності було виведено з роботи на великих майнінгових пулах. Зокрема, хешрейт, пов'язаний із Foundry USA (найбільшим пулом за часткою ринку), нібито падав приблизно на 60%. На цьому тлі середній час формування блоку перевищував 12 хвилин, що спричинило зниження складності.

Керуючий партнер Ten31 Марті Бент пов'язав відновлення показників із поверненням потужностей після погодних обмежень, а не з «втечею» майнерів через ризики квантових комп'ютерів або диверсифікацію в ШІ.
За матеріалами: incrypted.com
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

