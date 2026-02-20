Фінансові новини
- 20.02.26
- 16:00
RSS
мапа сайту
НБУ незначно зміцнив довідковий курс гривні до 43,28 грн/$1
13:00 20.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 лютого 2026 року.
|Показник
|19.02.2026
|20.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2917
|43.2825
|-0.02
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
