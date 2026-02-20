Авторизация

Долар зміцнюється до основних світових валют у п'ятницю

10:43 20.02.2026

Фінанси

Курс долара США помірно підвищується до євро, фунта стерлінгів і японської єни вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,05%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,13%.

Індекс DXY тримається поблизу позначки 98 пунктів і може завершити тиждень підйомом більш ніж на 1%, продемонструвавши найсильніше зростання за чотири місяці.

Підтримку американській валюті надають сильні економічні дані США, а також "яструбині" сигнали Федеральної резервної системи (ФРС).

Кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня знизилася сильніше, ніж очікувалося. Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу, скоротилася на 23 тис. - до 206 тис., повідомило в четвер міністерство праці. Аналітики в середньому прогнозували зниження до 225 тис., за даними Trading Economics.

Нові дані були сприйняті як сигнал про стабілізацію американського ринку праці, зазначає Reuters.

Тим часом, оприлюднений у середу протокол січневого засідання американського ЦБ показав, що керівники Федрезерву не мають наміру поспішати з подальшим пом'якшенням грошово-кредитної політики. Більшість учасників засідання дали зрозуміти, що хотіли б побачити прогрес у сповільненні темпів зростання цін, перш ніж розглядати подальше зниження базової процентної ставки. Керівники ЦБ також обговорювали можливість жорсткості ГКП у разі збереження високої інфляції.

Пізніше в п'ятницю будуть оприлюднені дані про доходи і витрати населення США за грудень, які включають ключовий показник інфляції, відстежуваний американським ЦБ. Також стане відома попередня оцінка зростання американської економіки в четвертому кварталі.

Учасники ринку бачать нульову ймовірність підвищення ставки в поточному році і як і раніше розраховують на два зниження ставки, по 25 базисних пунктів кожне.

Євро за даними на 8:07 торгується на рівні $1,1755 проти $1,1774 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3445 проти $1,3464 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною піднімається до 155,29 єни порівняно з 154,98 єни в кінці попередніх торгів.

Як показали опубліковані в п'ятницю дані, зростання споживчих цін в Японії сповільнилося в січні - споживчі ціни підвищилися на 1,5%, мінімально з березня 2022 року. У грудні інфляція склала 2,1%.

Зростання споживчих цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, на який орієнтується японський ЦБ) минулого місяця склало 2% проти 2,4% у грудні. Такий темп став мінімальним з січня 2024 року і відповідає цільовому рівню Банку Японії.

Дані по інфляції послабили очікування щодо підвищення процентних ставок Центробанком, що чинило тиск на єну.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,8993 юаня проти 6,9001 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

