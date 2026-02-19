Фінансові новини
НБУ встановив довідковий курс гривні - 43,3 грн/$1
14:22 19.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 лютого 2026 року.
|Показник
|18.02.2026
|19.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
Дані: НБУ.
|
|
