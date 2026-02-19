Фінансові новини
Нафта прискорила зростання, Brent торгується на рівні $71,1 за барель
14:58 19.02.2026
Ціни на нафту посилили зростання в четвер вдень, зберігаючи позитивну динаміку після сильного зростання за підсумками попередніх торгів.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:42 к.ч. підвищується на $0,77 (1,09%), до $71,12 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу також на $0,77 (1,18%), до $65,96 за барель.
У середу контракт на Brent зріс у ціні на 4,35%, на WTI - на 4,59%.
Підтримку ринку надають побоювання ескалації напруженості на Близькому Сході через можливі військові дії США проти Ірану, відзначають аналітики ING. Аналітики оцінюють наслідки такого кроку не лише для поставок з самого Ірану, але і з усього близькосхідного регіону.
Агентство Axios повідомило напередодні із посиланням на джерела, що в разі невдачі в переговорах США можуть провести в Ірані тривалу військову операцію, яка "буде більше схожа на повномасштабну війну".
За даними CBS News, американські військові можуть бути готові завдати удару по Ірану вже цієї суботи.
У четвер трейдери очікують даних щодо запасів нафти в США. Американський інститут нафти (API) раніше повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень скоротилися на 609 тис. барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в четвер о 19:00 к.ч. Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікують, що звіт Міненерго вкаже на збільшення резервів на 2,1 млн барелів.
