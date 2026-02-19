Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар слабо змінюється до євро і фунта, помірно зміцнюється до єни

10:24 19.02.2026 |

Фінанси

Курс долара США помірно підвищується в парі з японською єною, слабо змінюється до євро і фунта стерлінгів вранці в четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,03%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Трейдери оцінюють статистичні дані та протокол січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Як показали опубліковані напередодні дані, промислове виробництво в США в січні зросло на 0,7%, краще за прогнози ринку. Грудневі дані щодо замовлень на товари тривалого користування та кількості новобудов у Штатах також перевершили очікування, зазначає Trading Economics.

Тим часом протокол січневого засідання американського ЦБ, оприлюднений у середу, показав, що керівники Федрезерву не мають наміру поспішати з подальшим пом'якшенням грошово-кредитної політики. Більшість учасників засідання дали зрозуміти, що хотіли б побачити прогрес у сповільненні темпів зростання цін, перш ніж розглядати подальше зниження базової процентної ставки.

Водночас, як зазначається в документі, керівники ФРС обговорювали можливість посилення ГКП у разі збереження високої інфляції. Низка учасників заявили, що підтримали б заяву, "що відображає можливість того, що коригування цільового діапазону ставки в бік підвищення може бути доречним, якщо інфляція залишиться вище цільового рівня".

Фінансові ринки не очікують підвищення базової ставки Федрезерву в цьому році. Більшість трейдерів, як і раніше, прогнозують два її зниження - в червні і вересні.

У п'ятницю будуть оприлюднені дані про доходи і витрати населення США за грудень, які включають ключовий показник інфляції, відстежуваний американським ЦБ. Того ж дня стане відома попередня оцінка зростання американської економіки в четвертому кварталі.

Євро за даними на 7:45 кч торгується на рівні $1,1794 порівняно з $1,1783 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3487 проти $1,3493 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною піднімається до 155,21 єни порівняно з 154,83 єни на закриття попередньої сесії.

У парі з офшорним юанем долар подорожчав до 6,9015 юаня проти 6,8911 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес