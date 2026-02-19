Фінансові новини
- 19.02.26
- 12:22
- RSS
- мапа сайту
Долар слабо змінюється до євро і фунта, помірно зміцнюється до єни
10:24 19.02.2026 |
Курс долара США помірно підвищується в парі з японською єною, слабо змінюється до євро і фунта стерлінгів вранці в четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,03%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.
Трейдери оцінюють статистичні дані та протокол січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Як показали опубліковані напередодні дані, промислове виробництво в США в січні зросло на 0,7%, краще за прогнози ринку. Грудневі дані щодо замовлень на товари тривалого користування та кількості новобудов у Штатах також перевершили очікування, зазначає Trading Economics.
Тим часом протокол січневого засідання американського ЦБ, оприлюднений у середу, показав, що керівники Федрезерву не мають наміру поспішати з подальшим пом'якшенням грошово-кредитної політики. Більшість учасників засідання дали зрозуміти, що хотіли б побачити прогрес у сповільненні темпів зростання цін, перш ніж розглядати подальше зниження базової процентної ставки.
Водночас, як зазначається в документі, керівники ФРС обговорювали можливість посилення ГКП у разі збереження високої інфляції. Низка учасників заявили, що підтримали б заяву, "що відображає можливість того, що коригування цільового діапазону ставки в бік підвищення може бути доречним, якщо інфляція залишиться вище цільового рівня".
Фінансові ринки не очікують підвищення базової ставки Федрезерву в цьому році. Більшість трейдерів, як і раніше, прогнозують два її зниження - в червні і вересні.
У п'ятницю будуть оприлюднені дані про доходи і витрати населення США за грудень, які включають ключовий показник інфляції, відстежуваний американським ЦБ. Того ж дня стане відома попередня оцінка зростання американської економіки в четвертому кварталі.
Євро за даними на 7:45 кч торгується на рівні $1,1794 порівняно з $1,1783 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3487 проти $1,3493 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною піднімається до 155,21 єни порівняно з 154,83 єни на закриття попередньої сесії.
У парі з офшорним юанем долар подорожчав до 6,9015 юаня проти 6,8911 юаня напередодні.
У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
