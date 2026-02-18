Долар помірно дорожчає до основних світових валют

Курс долара США демонструє помірне зростання в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується під час торгів на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,11%.

Трейдери оцінюють заяви членів керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) і очікують статданих щодо американської економіки.

Голова Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі сигналізував про можливість кількох знижень базової відсоткової ставки Федрезерву цього року в разі появи нових свідчень того, що посилення інфляції, спричинене митами, є тимчасовим.

Тим часом член ради керуючих американського ЦБ Майкл Барр заявив, що чергове зниження ставки може відбутися ще нескоро, зазначивши збереження "значного ризику" збереження інфляції вище за цільові 2%.

Увечері в середу буде опубліковано протокол січневого засідання ФРС, на якому регулятор зберіг ставку на незмінному рівні. Аналітики вважають, що наступного разу ставку буде знижено в червні.

У п'ятницю буде оприлюднено дані про доходи та витрати населення США за грудень, що містять ключовий показник інфляції, який відстежує американський ЦБ. Того самого дня стане відома попередня оцінка зростання американської економіки в четвертому кварталі.

Пара євро/долар, за даними на 8:16 кч, торгується на рівні $1,1843 порівняно з $1,1856 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає 0,1%.

Вартість фунта до долара також знижується на 0,1% і становить $1,3555 проти $1,3568 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною підвищується на ті самі 0,1% і перебуває на рівні 153,48 єн порівняно зі 153,29 єн на закриття попередньої сесії.

Японський експорт у січні збільшився на максимальні з листопада 2022 року 16,8% порівняно з тим самим місяцем попереднього року і становив рекордні 9,19 трлн єн ($59,83 млрд), повідомило Міністерство фінансів країни. Аналітики в середньому очікували підвищення на 12%.

Тим часом імпорт Японії минулого місяця знизився вперше із серпня 2025 року - на 2,5%, до 10,34 трлн єн. Експерти прогнозували збільшення на 3%.

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 6,8851 юаня.

