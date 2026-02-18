Зниження курсу біткоїна може передувати рецесії — оцінка Bloomberg.

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун заявив, що обвал біткоїна і крипторинку може бути сигналом про наступну рецесію.

На його думку, на тлі зниження котирувань цифрових активів знову домінуватиме пояснення про «здорову корекцію», тоді як мантра «викуповуй просадки», що була актуальною з 2008 року, може втрачати ефективність.

МакГлоун вказав на кілька факторів, які, за його оцінкою, підвищують ризики для ринку акцій США. Серед них:

історично високе співвідношення капіталізації фондового ринку США до ВВП (поблизу максимумів майже за століття);

найнижча приблизно за вісім років 180-денна волатильність індексів S&P 500 і Nasdaq 100;

здування криптобульбашки й ефект зараження на тлі піку ейфорії навколо Дональда Трампа.

Також стратег заявив, що золото і срібло «перехоплюють альфу» темпами, яких не спостерігалося близько пів століття, а потенційний стрибок волатильності може поступово поширитися на акції.

За словами МакГлоуна, його графік відображає біткоїн у зменшеному масштабі (ціна активу поділена на 10 для візуального порівняння) - у такому вигляді він перебуває приблизно на тому ж рівні, що й S&P 500 станом на 13 лютого. В обох випадках показники коливалися нижче позначки 7000.

Він припустив, що волатильний біткоїн навряд чи утримається вище цього порогу. Як базовий етап нормалізації МакГлоун назвав повернення S&P 500 до приблизно 5600 (і близько $56 000 для біткоїна).

«Частиною мого базового сценарію, за якого біткоїн може повернутися до $10 000, є пік фондового ринку США. 7000 для S&P 500 і 50 000 для Dow Jones навряд чи можуть бути остаточними вершинами - інакше наслідки будуть серйозними», - підсумував експерт.

Зазначимо, МакГлоун відомий своїми різкими заявами. Раніше він назвав аргументи на користь падіння біткоїна до $10 000 вже у 2026 році. Також аналітик заявив про можливе випередження USDT над Ethereum за ринковою капіталізацією.