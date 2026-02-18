Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зниження курсу біткоїна може передувати рецесії — оцінка Bloomberg.

08:25 18.02.2026

Фінанси

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун заявив, що обвал біткоїна і крипторинку може бути сигналом про наступну рецесію. 

На його думку, на тлі зниження котирувань цифрових активів знову домінуватиме пояснення про «здорову корекцію», тоді як мантра «викуповуй просадки», що була актуальною з 2008 року, може втрачати ефективність.

МакГлоун вказав на кілька факторів, які, за його оцінкою, підвищують ризики для ринку акцій США. Серед них:

  • історично високе співвідношення капіталізації фондового ринку США до ВВП (поблизу максимумів майже за століття);
  • найнижча приблизно за вісім років 180-денна волатильність індексів S&P 500 і Nasdaq 100;
  • здування криптобульбашки й ефект зараження на тлі піку ейфорії навколо Дональда Трампа.

    • Також стратег заявив, що золото і срібло «перехоплюють альфу» темпами, яких не спостерігалося близько пів століття, а потенційний стрибок волатильності може поступово поширитися на акції.

    За словами МакГлоуна, його графік відображає біткоїн у зменшеному масштабі (ціна активу поділена на 10 для візуального порівняння) - у такому вигляді він перебуває приблизно на тому ж рівні, що й S&P 500 станом на 13 лютого. В обох випадках показники коливалися нижче позначки 7000.

    Зниження курсу біткоїна може передувати рецесії — оцінка Bloomberg.

    Він припустив, що волатильний біткоїн навряд чи утримається вище цього порогу. Як базовий етап нормалізації МакГлоун назвав повернення S&P 500 до приблизно 5600 (і близько $56 000 для біткоїна).

    «Частиною мого базового сценарію, за якого біткоїн може повернутися до $10 000, є пік фондового ринку США. 7000 для S&P 500 і 50 000 для Dow Jones навряд чи можуть бути остаточними вершинами - інакше наслідки будуть серйозними», - підсумував експерт.

    Зазначимо, МакГлоун відомий своїми різкими заявами. Раніше він назвав аргументи на користь падіння біткоїна до $10 000 вже у 2026 році. Також аналітик заявив про можливе випередження USDT над Ethereum за ринковою капіталізацією.
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2577
    		  0,0872
    		 0,20
    EUR
    		 1
    		 51,1695
    		  0,0081
    		 0,02

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9476  0,08 0,18 43,5240  0,08 0,18
    EUR 50,9652  0,05 0,09 51,6008  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
    EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

