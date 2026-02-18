Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,26 грн/$1
12:42 17.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 лютого 2026 року.
|Показник
|16.02.2026
|17.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1467
|43.2552
|0.25
Дані: НБУ.
