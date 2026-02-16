Минулого тижня НБУ скоротив валютні інтервенції на 8,7% при стабільному курсі.

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $68,8 млн, або на 8,7%, - до $725,5 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилося до $95,8 млн з $110,0 млн за аналогічний період тиждень тому та сумарно за цей період становило $383,1 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо також зменшилось до $28,7 млн з $36,9 млн на позатому тижні, і всі дні купівля готівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,0487 грн/$1, за два дні послабився до 43,0904 грн/$1 й завершив тиждень на рівні 42,9930 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень також не зазнав суттєвих змін: станом на 12 лютого курс купівлі складав біля 42,79 грн/$1, а продажу - близько 43,19 грн/$1.

Аналітики "КИТ Group" (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну, зазначили, що у першій половині лютого суттєвих стресів на валютному ринку не спостерігалося, тоді як гривня незначно девальвувала до долара: офіційний курс з початку місяця змінився з 42,84 грн/$1 до 43,03 грн/$1 наприкінці другого тижня лютого. На їхню думку, помірній динаміці сприяли інтервенції НБУ: з початку січня регулятор продав на ринку понад $4,33 млрд.

За оцінкою експертів, на міжнародному ринку підтримку долару надають збереження ФРС базової ставки без змін та відносно сильні дані ринку праці США, тоді як для пари EUR/USD у першій половині лютого характерним було незначне зміцнення долара до рівня 1,1874.

На внутрішньому ринку у першій половині лютого спред у касах банків та обмінниках становив 0,5-0,6 грн/$1.

Згідно з прогнозом "КИТ Group", у найближчі один-два тижні базовий діапазон курсу гривні становитиме 43,3-43,8 грн/$1 із можливими коливаннями в бік послаблення, тоді як у середньостроковій перспективі двох-трьох місяців курс очікується в межах 43,50-44,60 грн/$1. На курс у найближчі місяці, за їхньою оцінкою, впливатимуть попит на валюту на міжбанку, ситуація в енергетиці та на фронті, а також новини щодо міжнародної підтримки.

"Довгостроково (6+ місяців): очікується плавна девальвація гривні щодо долара, а також регулярна та масштабна підтримка ринку валютними інтервенціями НБУ. Орієнтир на перше півріччя 2026 року - 43,5-44,95 грн/tiny_mce_markerquot;, - зазначають у КИТ Group.