Долар США стабільний до євро, дорожчає до фунта та єни
10:36 16.02.2026 |
Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.
Активність торгів у понеділок, імовірно, буде нижчою за звичайну у зв'язку з вихідним у США (День президентів).
Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Статистичні дані, оприлюднені минулої п'ятниці, показали сповільнення інфляції в США до мінімуму з травня минулого року. Споживчі ціни (індекс CPI) в січні збільшилися на 2,4% в річному вираженні після підйому на 2,7% в грудні, повідомило міністерство праці США. Аналітики в середньому прогнозували підвищення цін на 2,5%, за даними Trading Economics.
Свідчення ослаблення інфляції підтримують очікування трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить зниження базової процентної ставки пізніше цього року.
Цього тижня трейдери чекають на публікацію протоколу січневого засідання ФРС, а також даних про доходи і витрати населення США за грудень, які включають ключовий показник інфляції, що відстежується американським ЦБ.
Ця інформація, однак, навряд чи змінить очікування ринку щодо подальшої політики Федрезерву, йдеться в огляді аналітиків Commonwealth Bank of Australia.
"Ринок закладає високу ймовірність зниження ставки ФРС в червні, і це збігається з нашими прогнозами", - зазначають експерти.
Пара євро/долар за даними на 7:50 кч в понеділок торгується на рівні $1,1864 порівняно з $1,1868 на закриття попередніх торгів. Курс фунта опустився на цей час до $1,3636 із $1,3655.
Вартість долара в парі з єною збільшилася до 153,23 єни з 152,69 єни в п'ятницю.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8894 юаня проти 6,9009 юаня за підсумками попередньої сесії. Ринки материкового Китаю закриті весь цей тиждень у зв'язку зі святами з нагоди Нового року за Місячним календарем.
