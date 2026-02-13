Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,1 грн/$1
13:51 13.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 лютого 2026 року.
|Показник
|12.02.2026
|13.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.0023
|43.0986
|0.22
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
