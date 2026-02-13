Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар дорожчає до основних світових валют перед публікацією даних щодо інфляції в США

10:01 13.02.2026 |

Фінанси

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Увага трейдерів спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за січень, які можуть вплинути на очікування ринку щодо подальшої політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Міністерство праці США опублікує цю статистику о 15:30 кч. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції в США в січні до 2,5% в річному виразі з 2,7% місяцем раніше.

Звіт стосовно американського ринку праці, оприлюднений раніше на цьому тижні, виявився сильнішим, ніж очікувалося. Кількість робочих місць в економіці США в січні збільшилася на 130 тис., повідомило міністерство праці країни. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували підвищення на 70 тис. Безробіття в країні минулого місяця склало 4,3%, тоді як експерти очікували його збереження на грудневому рівні в 4,4%.

Трейдери не очікують зменшення базової процентної ставки ФРС на березневому засіданні. Ринок закладає два зниження ставки цього року по 25 базисних пунктів - в червні і у вересні.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч в п'ятницю торгується на рівні $1,1859 проти $1,1873 на закриття попередніх торгів. Курс фунта опустився до цього часу до $1,3604 з $1,3623 напередодні.

Вартість долара в парі з єною збільшилася до 153,32 єни з 152,74 єни в четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9038 юаня проти 6,8987 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,00 0,00 43,1150  0,00 0,00
EUR 51,1979  0,00 0,00 51,2249  0,00 0,00

