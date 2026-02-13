Фінансові новини
Долар дорожчає до основних світових валют перед публікацією даних щодо інфляції в США
10:01 13.02.2026 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.
Увага трейдерів спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за січень, які можуть вплинути на очікування ринку щодо подальшої політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Міністерство праці США опублікує цю статистику о 15:30 кч. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції в США в січні до 2,5% в річному виразі з 2,7% місяцем раніше.
Звіт стосовно американського ринку праці, оприлюднений раніше на цьому тижні, виявився сильнішим, ніж очікувалося. Кількість робочих місць в економіці США в січні збільшилася на 130 тис., повідомило міністерство праці країни. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували підвищення на 70 тис. Безробіття в країні минулого місяця склало 4,3%, тоді як експерти очікували його збереження на грудневому рівні в 4,4%.
Трейдери не очікують зменшення базової процентної ставки ФРС на березневому засіданні. Ринок закладає два зниження ставки цього року по 25 базисних пунктів - в червні і у вересні.
Пара євро/долар за даними на 8:00 кч в п'ятницю торгується на рівні $1,1859 проти $1,1873 на закриття попередніх торгів. Курс фунта опустився до цього часу до $1,3604 з $1,3623 напередодні.
Вартість долара в парі з єною збільшилася до 153,32 єни з 152,74 єни в четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9038 юаня проти 6,8987 юаня напередодні.
