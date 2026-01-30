Фінансові новини
30.01.26
22:24
Курс долара зростає на новинах про висунення Уорша на посаду глави ФРС
15:19 30.01.2026 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.
Підтримку американській валюті надає новина про те, що президент США Дональд Трамп вибрав Кевіна Уорша серед кандидатів на посаду нового глави Федеральної резервної системи (ФРС).
"Я знаю Кевіна вже давно і не сумніваюся, що він увійде в історію як один з великих голів ФРС, можливо, як найкращий з усіх", - написав Трамп у п'ятницю в соцмережі Truth Social.
Уорш був членом ради керуючих ФРС в період з 2006 по 2011 рік, при цьому увійшов до ради у 35 років, став на той момент наймолодшим членом керівництва регулятора. Він претендував на посаду глави Федрезерву в 2017 році, але тоді Трамп віддав перевагу Джерому Пауеллу.
Хоча Уорша вважають прибічником зниження процентних ставок, він також є одним з менш радикальних кандидатів серед тих, кого Трамп розглядав як наступника Пауелла, термін повноважень якого закінчується в травні.
Економіст Capital Economics Стівен Браун назвав кандидатуру Уорша "безпечним вибором".
Аналітик Commonwealth Bank Тім Келлехер зазначив, що Уорш "відомий ринкам і це, ймовірно, трохи заспокоїть ситуацію".
Тим часом американським конгресменам, судячи з усього, вдалося дійти згоди, яка дозволить уникнути шатдауна.
"Республіканці і демократи в Конгресі об'єднали зусилля, щоб забезпечити фінансування переважної більшості державних органів до вересня, одночасно продовживши фінансування міністерства внутрішньої безпеки", - написав Трамп в Truth Social напередодні.
Вартість фунта до долара зменшується на 0,22% - до $1,3781.
Курс американської валюти до єни піднімається на 0,5% і становить 153,87 єни.
