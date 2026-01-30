Авторизация

Курс долара зростає на новинах про висунення Уорша на посаду глави ФРС

15:19 30.01.2026

Фінанси

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.

Підтримку американській валюті надає новина про те, що президент США Дональд Трамп вибрав Кевіна Уорша серед кандидатів на посаду нового глави Федеральної резервної системи (ФРС).

"Я знаю Кевіна вже давно і не сумніваюся, що він увійде в історію як один з великих голів ФРС, можливо, як найкращий з усіх", - написав Трамп у п'ятницю в соцмережі Truth Social.

Уорш був членом ради керуючих ФРС в період з 2006 по 2011 рік, при цьому увійшов до ради у 35 років, став на той момент наймолодшим членом керівництва регулятора. Він претендував на посаду глави Федрезерву в 2017 році, але тоді Трамп віддав перевагу Джерому Пауеллу.

Хоча Уорша вважають прибічником зниження процентних ставок, він також є одним з менш радикальних кандидатів серед тих, кого Трамп розглядав як наступника Пауелла, термін повноважень якого закінчується в травні.

Економіст Capital Economics Стівен Браун назвав кандидатуру Уорша "безпечним вибором".

Аналітик Commonwealth Bank Тім Келлехер зазначив, що Уорш "відомий ринкам і це, ймовірно, трохи заспокоїть ситуацію".

Тим часом американським конгресменам, судячи з усього, вдалося дійти згоди, яка дозволить уникнути шатдауна.

"Республіканці і демократи в Конгресі об'єднали зусилля, щоб забезпечити фінансування переважної більшості державних органів до вересня, одночасно продовживши фінансування міністерства внутрішньої безпеки", - написав Трамп в Truth Social напередодні.

Вартість фунта до долара зменшується на 0,22% - до $1,3781.

Курс американської валюти до єни піднімається на 0,5% і становить 153,87 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8113
  0,0370
 0,09
EUR
 1
 51,0225
  0,2198
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8200  0,05 0,12 42,8500  0,05 0,12
EUR 50,9772  0,21 0,40 50,9957  0,21 0,42

