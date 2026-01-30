Фінансові новини
- |
- 30.01.26
- |
- 22:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото обвалилися майже на 6% за один день після рекордів.
13:48 30.01.2026 |
Ціни на золото впали найсильніше з жовтня, втративши попередні прибутки, які підняли метал вище $5 500 за унцію.
Основною причиною стало зміцнення долара США, повідомляє Bloomberg.
Зростання долара призвело до зниження ціни на злитки на 5,7% ‒ найбільшого внутрішньоденного падіння з 21 жовтня, після чого частково відбулося відновлення. Срібло подешевшало на 8,4%, а індикатор долара зріс на 0,3%, компенсуючи попереднє падіння.
Цього року ціна на золото різко зросла на тлі загострення геополітичної напруженості та побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи, що підтримало торгівлю знеціненням. Лише цього місяця метал подорожчав більш ніж на 20%, і деякі технічні індикатори свідчать про ймовірну корекцію.
Індекс відносної сили (RSI) золота перевищив 90, а срібла наблизився до 84. Значення вище 70 зазвичай сигналізують про перекупленість активу та ймовірну паузу або корекцію цін.
Падіння на фондовому ринку також спричинило ліквідацію інших активів, зокрема дорогоцінних і промислових металів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.
|Курс долара зростає на новинах про висунення Уорша на посаду глави ФРС
|Ціни на золото обвалилися майже на 6% за один день після рекордів.
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,76 грн/$1
|Долар зміцнюється до основних світових валют
|Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд
Бізнес
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів