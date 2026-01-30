Ціни на золото обвалилися майже на 6% за один день після рекордів.

Ціни на золото впали найсильніше з жовтня, втративши попередні прибутки, які підняли метал вище $5 500 за унцію.

Основною причиною стало зміцнення долара США, повідомляє Bloomberg.

Зростання долара призвело до зниження ціни на злитки на 5,7% ‒ найбільшого внутрішньоденного падіння з 21 жовтня, після чого частково відбулося відновлення. Срібло подешевшало на 8,4%, а індикатор долара зріс на 0,3%, компенсуючи попереднє падіння.

Цього року ціна на золото різко зросла на тлі загострення геополітичної напруженості та побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи, що підтримало торгівлю знеціненням. Лише цього місяця метал подорожчав більш ніж на 20%, і деякі технічні індикатори свідчать про ймовірну корекцію.

Індекс відносної сили (RSI) золота перевищив 90, а срібла наблизився до 84. Значення вище 70 зазвичай сигналізують про перекупленість активу та ймовірну паузу або корекцію цін.

Падіння на фондовому ринку також спричинило ліквідацію інших активів, зокрема дорогоцінних і промислових металів.