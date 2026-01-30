Фінансові новини
30.01.26
14:04
RSS
мапа сайту
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,76 грн/$1
12:57 30.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 січня 2026 року.
|Показник
|29.01.2026
|30.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.9057
|42.7587
|-0.34
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
