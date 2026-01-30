Авторизация

Долар зміцнюється до основних світових валют

09:41 30.01.2026 |

Фінанси

Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,32%.

Індекс DXY піднявся вище позначки 96,5, але тиждень, імовірно, завершить у мінусі. Підвищена геополітична напруженість і мінливість політики Вашингтона підірвали довіру до американської валюти з боку інвесторів, зазначає Trading Economics.

Цього тижня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита проти країн, що постачають нафту на Кубу, а також завдати удару по Ірану, якщо Тегеран не укладе ядерної угоди з Вашингтоном.

На тлі геополітичної нестабільності й економічної невизначеності різко зріс попит на такі захисні активи, як дорогоцінні метали.

Водночас напередодні глава Білого дому заявив, що має намір у п'ятницю оголосити ім'я обраного ним кандидата на пост глави Федеральної резервної системи (ФРС). "Завтра вранці я оголошу ім'я голови ФРС. Це буде людина, яка має велику повагу, відома у фінансовому світі", - сказав Трамп журналістам у четвер увечері.

Агентство Bloomberg повідомило з посиланням на обізнані джерела, що Трамп зупинив свій вибір на колишньому члені ради керівників ФРС Кевіні Ворші.

Ворш вважається прихильником зниження відсоткових ставок, але водночас є одним з менш радикальних кандидатів на посаду Джерома Павелла, термін повноважень якого на посаді глави Федрезерву спливає в травні. Ворш, імовірно, демонструватиме більше обережності щодо масштабних заходів грошово-кредитного стимулювання, ніж інші, пише Reuters.

Повідомлення про те, що новим главою ФРС може стати Ворш, надали підтримку долару, зазначив аналітик Commonwealth Bank Тім Келлегер. "Він відомий ринкам і, ймовірно, трохи заспокоїть ситуацію", - написав експерт.

Водночас республіканцям і демократам у Конгресі США, судячи з усього, вдалося дійти домовленості, яка дасть змогу уникнути шатдауну, що насувається. "Республіканці й демократи в Конгресі об'єднали зусилля, щоб забезпечити фінансування переважної більшості державних органів до вересня, одночасно продовживши фінансування міністерства внутрішньої безпеки", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Пара євро/долар за даними на 8:14 кч у п'ятницю торгується на рівні $1,1931 порівняно з $1,1973 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3759 проти $1,3811 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 153,87 єн порівняно зі 153,1 єн на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується по 6,9470 юаня проти 6,9448 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

