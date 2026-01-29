Фінансові новини
Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд
Національний банк України збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $65 млрд з $52,2 млрд, на 2027 рік - до $72,9 млрд з $59,2 млрд.
"Зовнішня допомога дасть змогу як фінансувати все ще високі дефіцити бюджету, зумовлені війною, так і підтримувати високий рівень резервів... Це дасть змогу НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та впроваджувати заходи валютної лібералізації за умови контролю ризиків", - зазначив Нацбанк у релізі у четвер.
Регулятор нагадав, що наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні EUR90 млрд фінансової допомоги у 2026-2027 роках (USL - Ukraine support loan). Підтримка також зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|ФРС залишила процентну ставку без змін. Біткоїн просів нижче $88 000
|НБУ торік повернув 253 мільйони боргу збанкрутілих банків за кредитами рефінансування
|Ціна золота продовжує рекордно зростати та наближається до 5600 доларів
|Ф'ючерси на золото вперше перевищили $5300 за унцію
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі