Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

15:04 29.01.2026 |

Фінанси, Економіка

Національний банк України збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $65 млрд з $52,2 млрд, на 2027 рік - до $72,9 млрд з $59,2 млрд.

"Зовнішня допомога дасть змогу як фінансувати все ще високі дефіцити бюджету, зумовлені війною, так і підтримувати високий рівень резервів... Це дасть змогу НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та впроваджувати заходи валютної лібералізації за умови контролю ризиків", - зазначив Нацбанк у релізі у четвер.

Регулятор нагадав, що наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні EUR90 млрд фінансової допомоги у 2026-2027 роках (USL - Ukraine support loan). Підтримка також зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

