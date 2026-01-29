ФРС залишила процентну ставку без змін. Біткоїн просів нижче $88 000

28 січня 2026 року відбулося засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США (FOMC). Як і очікувалося, регулятор залишив процентну ставку без змін - 3,5%-3,75%.

До цього, на початку грудня 2025 року ФРС знизила показник на 0,25%. Із вересня 2024 року, коли регулятор почав пом'якшувати політику, процентну ставку було скорочено на 1,75%.

Біткоїн і ринок загалом у моменті відреагували падінням. Курс першої криптовалюти протестував рівень нижче $88 000, після чого відбувся невеликий відскок.

Наступне засідання, згідно з офіційним сайтом ФРС, відбудеться 17-18 березня 2026 року. Очікувана зміна - утримання на поточному рівні (ймовірність - 86,4%), згідно з прогнозом біржі CME. Ще 13,6% - це шанси на те, що регулятор знизить процентну ставку ще на 0,25%.

Тези виступу Джерома Пауелла

Після засідання голова ФРС дав пресконференцію. Із записом повного виступу можна ознайомитися нижче.

У вступному слові він вкотре зазначив, що ФРС дотримується курсу на одночасне зниження інфляції та досягнення максимальної зайнятості. Необхідністю балансувати між цими показниками Пауелл пояснив обережний підхід регулятора до політики.

За його словами, у 2026 рік американська економіка входить «на міцній основі». Однак певні нюанси зберігаються, як-от низьке зростання кількості нових робочих місць.

Тези виступу загалом і відповіді на запитання преси:

економічна активність зростає стійкими темпами. Споживчі витрати залишаються стабільними, а інвестиції підприємств в основний капітал продовжують зростати. Однак активність у житловому секторі слабка;

шатдаун уряду в IV кварталі 2025 року негативно вплинув на економічні показники, однак регулятор очікує, що ефект буде нівельовано;

рівень безробіття в грудні становив 4,4%, він практично не змінився за останні чотири місяці;

регулятор фіксує зниження темпу зростання робочої сили, зокрема через міграційну політику, чим частково зумовлене повільне збільшення кількості нових місць;

інфляція знизилася, але залишається дещо підвищеною. Це зумовлено зростанням цін у товарному секторі, що пояснюється тарифною політикою. Короткострокові очікування щодо інфляції знизилися;

збереження ставки на поточному рівні має сприяти відновленню на ринку праці;

прогноз щодо подальшого курсу регулятора радше оптимістичний, однак рішення щодо процентної ставки в короткостроковій перспективі ще не ухвалено;

траєкторія руху державного боргу США є нестійкою;

ФРС у будь-якому разі збереже свою повну незалежність.