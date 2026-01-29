Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФРС залишила процентну ставку без змін. Біткоїн просів нижче $88 000

14:11 29.01.2026 |

Фінанси

ФРС залишила процентну ставку без змін. Біткоїн просів нижче $88 00028 січня 2026 року відбулося засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США (FOMC). Як і очікувалося, регулятор залишив процентну ставку без змін - 3,5%-3,75%.

До цього, на початку грудня 2025 року ФРС знизила показник на 0,25%. Із вересня 2024 року, коли регулятор почав пом'якшувати політику, процентну ставку було скорочено на 1,75%.

Біткоїн і ринок загалом у моменті відреагували падінням. Курс першої криптовалюти протестував рівень нижче $88 000, після чого відбувся невеликий відскок.

Наступне засідання, згідно з офіційним сайтом ФРС, відбудеться 17-18 березня 2026 року. Очікувана зміна - утримання на поточному рівні (ймовірність - 86,4%), згідно з прогнозом біржі CME. Ще 13,6% - це шанси на те, що регулятор знизить процентну ставку ще на 0,25%. 


Тези виступу Джерома Пауелла

Після засідання голова ФРС дав пресконференцію. Із записом повного виступу можна ознайомитися нижче. 

У вступному слові він вкотре зазначив, що ФРС дотримується курсу на одночасне зниження інфляції та досягнення максимальної зайнятості. Необхідністю балансувати між цими показниками Пауелл пояснив обережний підхід регулятора до політики. 

За його словами, у 2026 рік американська економіка входить «на міцній основі». Однак певні нюанси зберігаються, як-от низьке зростання кількості нових робочих місць. 

Тези виступу загалом і відповіді на запитання преси:

  • економічна активність зростає стійкими темпами. Споживчі витрати залишаються стабільними, а інвестиції підприємств в основний капітал продовжують зростати. Однак активність у житловому секторі слабка;
  • шатдаун уряду в IV кварталі 2025 року негативно вплинув на економічні показники, однак регулятор очікує, що ефект буде нівельовано;
  • рівень безробіття в грудні становив 4,4%, він практично не змінився за останні чотири місяці;
  • регулятор фіксує зниження темпу зростання робочої сили, зокрема через міграційну політику, чим частково зумовлене повільне збільшення кількості нових місць;
  • інфляція знизилася, але залишається дещо підвищеною. Це зумовлено зростанням цін у товарному секторі, що пояснюється тарифною політикою. Короткострокові очікування щодо інфляції знизилися;
  • збереження ставки на поточному рівні має сприяти відновленню на ринку праці;
  • прогноз щодо подальшого курсу регулятора радше оптимістичний, однак рішення щодо процентної ставки в короткостроковій перспективі ще не ухвалено;
  • траєкторія руху державного боргу США є нестійкою;
  • ФРС у будь-якому разі збереже свою повну незалежність. 
    •
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,7689
    		  0,1874
    		 0,44
    EUR
    		 1
    		 51,2286
    		  0,0011
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
    EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
    EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес