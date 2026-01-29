Фінансові новини
- 29.01.26
- 14:18
Ціна золота продовжує рекордно зростати та наближається до 5600 доларів
08:57 29.01.2026 |
Ціни на золото продовжують стрімке зростання та знову вкотре за останній час обновили історичний максимум, перевищивши позначку 5400 доларів за тройську унцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомляє Reuters.
Під час торгів у вівторок спотова ціна золота зросла приблизно на 2% - до 5 511,79 доларів за унцію, після того, як раніше досягла рекордного рівня 5 591,61 доларів. Таким чином дорогоцінний метал продовжив багатотижневий рекордний тренд.
Аналітики пов'язують зростання цін із підвищеним попитом на захисні активи на тлі глобальної економічної та геополітичної невизначеності. Серед ключових факторів - зростання державного боргу, напружена міжнародна обстановка, а також побоювання щодо напрямку економічної політики у низці провідних країн.
Додаткову підтримку ринку золота надають центральні банки, які продовжують нарощувати резерви, а також великі інституційні інвестори. За словами учасників ринку, інтерес до золота залишається стабільно високим навіть попри рекордні рівні цін.
Зростання зафіксовано на ринку інших дорогоцінних металів. Зокрема, срібло наблизилося до рівня 120 доларів за унцію, тоді як платина також демонструє рекордні котирування.
Експерти зазначають, що у разі збереження сучасних глобальних ризиків та м'якої монетарної політики провідних центробанків ціни на золото можуть і надалі залишатися на підвищених рівнях.
