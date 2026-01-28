Ф'ючерси на золото вперше перевищили $5300 за унцію

Ціни на золото продовжують зростати в середу, оновлюють історичні максимуми.

До 10:56 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 4%, до $5326,5 за унцію. Лише від початку цього року дорогоцінний метал подорожчав на 22%.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 7,5%, до $113,9 за унцію, на платину - на 5,5%, до $2676 за унцію.

Підтримку дорогоцінним металам надають ослаблення долара і посилення геополітичної напруженості.

Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, за останні п'ять днів втратив 2,6%. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований падінням долара і вважає його не надто серйозним.

"Ціни на золото зростають у дуже сильній зворотній кореляції з доларом після відповіді Трампа на питання про долар, яка показала, що в Білому домі є консенсус щодо подальшого ослаблення курсу американської валюти", - зазначив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

