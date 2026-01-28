Фінансові новини
- 28.01.26
- 14:50
- RSS
- мапа сайту
Ф'ючерси на золото вперше перевищили $5300 за унцію
11:49 28.01.2026 |
Ціни на золото продовжують зростати в середу, оновлюють історичні максимуми.
До 10:56 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 4%, до $5326,5 за унцію. Лише від початку цього року дорогоцінний метал подорожчав на 22%.
Ф'ючерси на срібло дорожчають на 7,5%, до $113,9 за унцію, на платину - на 5,5%, до $2676 за унцію.
Підтримку дорогоцінним металам надають ослаблення долара і посилення геополітичної напруженості.
Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, за останні п'ять днів втратив 2,6%. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований падінням долара і вважає його не надто серйозним.
"Ціни на золото зростають у дуже сильній зворотній кореляції з доларом після відповіді Трампа на питання про долар, яка показала, що в Білому домі є консенсус щодо подальшого ослаблення курсу американської валюти", - зазначив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
