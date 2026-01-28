Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, більш широкий WSJ Dollar Index додає 0,22%.

Напередодні DXY оновив мінімум з лютого 2022 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований падінням долара, вважає його не надто серйозним, пише Trading Economics.

Ці ремарки переконали трейдерів у тому, що його адміністрацію влаштовує ослаблення національної валюти, яке сприяє підвищенню конкурентоспроможності американського експорту.

Додатковий тиск на долар чинить підвищена невизначеність політики Вашингтона, включно з ситуацією навколо Гренландії та незалежності Федеральної резервної системи (ФРС).

О 21:00 ФРС опублікує підсумки січневого засідання. Ринок не чекає від американського ЦБ зміни ставки цього разу - його більше цікавлять сигнали про терміни подальшого зниження.

Поки інвестори схиляються до того, що ФРС знизить ставки двічі в поточному році, обидва рази на 25 базисних пунктів. Зараз вони знаходяться на рівні 3,5-3,75%.

Пара євро/долар за даними на 8:29 кч торгується на рівні $1,2003 проти $1,2042 на закриття попередніх торгів.

Глобальна турбулентність може вдарити по економіці єврозони, сказав в інтерв'ю El Pais член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) П'єро Чіполлоне.

"Невизначеність може зрости, і це може вплинути на темпи відновлення, оскільки інвестиції опиняться під загрозою, - заявив він. - Це може мати наслідки, особливо для зростання економіки, і, безумовно, будуть наслідки для інфляції. Якщо ця невизначеність затягнеться, це вплине на реальний сектор економіки".

При цьому він відзначив стійкість ВВП валютного блоку і те, що його динаміка може перевершити очікування.

Вартість фунта до долара становить $1,3809 порівняно з $1,3850 у вівторок.

Курс долара до єни становить 152,67 єни проти 152,20 єни на закриття попередньої сесії.

Згідно з опублікованим у середу протоколом грудневого засідання Банку Японії, його керівництво виступає за відновлення підвищення ставок у разі відповідності економічних і цінових тенденцій прогнозам.

Напередодні на долар чинили тиск чутки про можливу валютну інтервенцію Токіо в координації з Вашингтоном для підтримки єни.

