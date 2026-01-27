Реальне використання стейблкоїнів у криптосфері становить близько 1% від оцінок.

Стейблкоїни були на піку популярності у 2025 році. Втім, хоч блокчейн-транзакцій було багато, але, виявляється, лише малу частину з них можна вважати справжніми "платежами" у стейблкоїнах. Їх кількість сильно завищена.

Криптоіндустрія часто посилалася на дані блокчейну, щоб довести, що 2025 рік став рекордним за прийняттям стейблкоїнів. Однак новий звіт McKinsey Financial Services показує, що метрики, які демонстрували зростання використання стейблкоїнів за останні кілька років, є надзвичайно оманливими. "Сирі" блокчейн-транзакції часто наводяться як доказ прийняття стейблкоїнів, але насправді лише невеликий відсоток цієї активності - близько 1% від приблизно $35 трлн загального обсягу транзакцій - дійсно пов'язаний із реальними платежами. Це означає, що прийняття стейблкоїнів, яке звіт оцінює у $390 млрд за 2025 рік, становить лише близько 0,02% від глобальних платежів.

Закон GENIUS забезпечив необхідну регуляторну ясність для криптотокенів, прив'язаних до долара, а технологічні гіганти на кшталт Stripe і Sony запустили власні продукти та сервіси, пов'язані з ними. Президент Трамп також отримав значний прибуток від стейблкоїнів і криптосектору загалом, хоча стейблкоїн USD1, з яким він пов'язаний, опинився в центрі серйозних звинувачень у корупції. Ветеран Уолл-стріт Том Лі потрапив у заголовки, коли назвав стейблкоїни "моментом ChatGPT у крипті", повторюючи висновки звіту Citi, опублікованого раніше цього року.

Більшість активності зі стейблкоїн-платежів припадає на B2B-платежі та міжнародні грошові перекази, а діяльність на кшталт переміщення коштів між блокчейн-рахунками криптобірж, автоматизованих дій смартконтрактів та торгівлі на децентралізованих біржах не повинна включатися до вимірювань платежів. Звіт також зазначає, що близько 60% цієї активності припадає на Азію.

Завищені або повністю хибні метрики прийняття не новина у криптосвіті. Різні дані, наприклад, збільшення активності на блокчейні навколо DeFi-додатків, можуть використовуватися для створення будь-яких гіперболізованих історій. Також протягом років активно роздмухували показники на кшталт транзакцій на секунду, які часто не відображають реальної цінності технології.

Попри явні перебільшення у показниках прийняття стейблкоїнів різними учасниками індустрії, звіт також фіксує ознаки реального зростання. Наприклад, $390 млрд стейблкоїн-платежів у 2025 році більш ніж удвічі перевищують показники попереднього року. Крім того, загальна пропозиція стейблкоїнів зросла з менше ніж $30 млрд у 2020 році до понад $300 млрд сьогодні.

Звісно, не все це можна вважати позитивним прийняттям, адже звіт аналітичної компанії Chainalysis показав, що стейблкоїни зараз становлять більшість незаконних криптопереводів. Повідомлялося також про активне використання USDT від Tether режимом Мадуро та прийняття стейблкоїнів Центральним банком Ірану.