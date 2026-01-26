Фонд гарантування спрямовував понад ₴3,7 млрд на виплати кредиторам ліквідованих банків.

Фінансові новини
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за 2025 рік виплатив кредиторам банків, що ліквідуються, понад 3,7 млрд грн, з них 1,5 млрд грн - державі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.
"Протягом 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з цих коштів близько 1,5 млрд грн АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), що ліквідується ФГВФО, перерахував державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України».
Ще понад 1,1 млрд грн отримали кредитори, зокрема юрособи-клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами.
Загалом за час діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн, з яких майже 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн - Національному банку України.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
