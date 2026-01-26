Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування спрямовував понад ₴3,7 млрд на виплати кредиторам ліквідованих банків.

08:49 26.01.2026 |

Фінанси

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за 2025 рік виплатив кредиторам банків, що ліквідуються, понад 3,7 млрд грн, з них 1,5 млрд грн - державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.

"Протягом 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цих коштів близько 1,5 млрд грн АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), що ліквідується ФГВФО, перерахував державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України».

Ще понад 1,1 млрд грн отримали кредитори, зокрема юрособи-клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами.

Загалом за час діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн, з яких майже 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн - Національному банку України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1391
  0,0276
 0,06
EUR
 1
 50,6539
  0,1338
 0,26

Курс обміну валют на 23.01.26, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на 23.01.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,05 0,12 43,1400  0,06 0,14
EUR 50,6283  0,03 0,06 50,6505  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес