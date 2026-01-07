Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,55 грн/$1
14:44 06.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 січня 2026 року.
|Показник
|05.01.2026
|06.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.3848
|42.5517
|0.39
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
