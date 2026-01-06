У 2025 році частка фізичних осіб у портфелі ОВДП вперше перевищила 5%

У 2025 році інвестиції населення у державні облігації внутрішньої позики зросли на 42,6% - з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів. Завдяки цьому частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Бізнес у 2025 році також зберіг важливу роль інвесторів у ОВДП. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс на 19% - зі 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. Їхня частка в загальному портфелі також дещо збільшилася - з 9,6% до 10,8%.

Основними власниками ОВДП з часткою 47,7% залишаються комерційні банки, портфель яких становив 937,1 млрд грн (зростання на 51,4 млрд протягом року), а також Національний банк України з часткою 33,8% (на загальну суму 664,5 млрд грн), портфель якого протягом року скоротився на 13 млрд гривень.

Загалом за 2025 рік через аукціони ОВДП до держбюджету було залучено близько 570 млрд гривень, що робить внутрішні запозичення другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх позик.

Середньозважена дохідність ОВДП у гривні протягом 2025 року становила 16,24%, у євро - 3,22%, у доларах - 4,17%.

У 2026 році міністерство планує залучити через ОВДП іще до 420 млрд гривень.

