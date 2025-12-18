Фінансові новини
Рада попередньо підтримала перейменування "копійки" у "шаг"
13:46 18.12.2025 |
Верховна Рада України підтримала у першому читанні перейменування обігової монети з "копіки" в "шаг", як запропонували в НБУ.
Про це йдеться на засіданні Верховної Ради.
За відповідне рішення проголосувало 264 народних депутата. Відповідний законопроєкт був зареєстрований 1 жовтня 2025 року.
Наразі законопроєкт очікує на друге читання.
За матеріалами:
Економічна правда
