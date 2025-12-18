Авторизация

Рада попередньо підтримала перейменування "копійки" у "шаг"

13:46 18.12.2025 |

Фінанси

Рада попередньо підтримала перейменування "копійки" у "шаг"

Верховна Рада України підтримала у першому читанні перейменування обігової монети з "копіки" в "шаг", як запропонували в НБУ.


Про це йдеться на засіданні Верховної Ради.


За відповідне рішення проголосувало 264 народних депутата. Відповідний законопроєкт був зареєстрований 1 жовтня 2025 року.

Наразі законопроєкт очікує на друге читання.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

Бізнес