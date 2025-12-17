Долар США дорожчає до основних світових валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,4%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.

Напередодні DXY опустився до мінімуму за 10 тижнів на тлі свідчення ослаблення американського ринку праці, що зміцнили очікування трейдерів стосовно зниження Федеральною резервною системою (ФРС) базової відсоткової ставки більш ніж один раз наступного року.

Як показали опубліковані напередодні дані міністерства праці США, кількість робочих місць в економіці країни в листопаді збільшилася на 64 тис. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання на 50 тис. У жовтні кількість робочих місць скоротилася на 105 тис., що стало найзначнішим падінням із грудня 2020 року. Безробіття в США в листопаді досягло 4,6% - максимуму за чотири роки.

Пізніше цього тижня трейдери очікували публікації даних про динаміку споживчих цін у США за листопад.

Увагу ринку також спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії, підсумки яких буде підбито в четвер.

Ринок очікує, що ЄЦБ збереже ключові ставки на колишніх рівнях на грудневому засіданні, а Банк Англії опустить ставку на 25 базисних пунктів - до 3,75%.

Очікування зниження ставки британським ЦБ посилилися після публікації в середу статданих про динаміку інфляції у Великій Британії за листопад. Зростання споживчих цін у країні минулого місяця сповільнилося до 3,2% у річному вираженні з жовтневих 3,6% і стало мінімальним з березня. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачав ослаблення інфляції до 3,5%.

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,1% у річному вираженні, показали остаточні дані статистичного управління Євросоюзу, також опубліковані в середу. Інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.

Пара євро/долар за даними на 14:55 к.ч. у середу торгується на рівні $1,1721 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3345 проти $1,3422 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара до єни становить 155,49 єни порівняно зі 154,72 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0385 юаня порівняно з 7,0360 юаня за підсумками попередньої сесії.

