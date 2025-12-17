Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дорожчає до основних світових валют
15:37 17.12.2025 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,4%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.
Напередодні DXY опустився до мінімуму за 10 тижнів на тлі свідчення ослаблення американського ринку праці, що зміцнили очікування трейдерів стосовно зниження Федеральною резервною системою (ФРС) базової відсоткової ставки більш ніж один раз наступного року.
Як показали опубліковані напередодні дані міністерства праці США, кількість робочих місць в економіці країни в листопаді збільшилася на 64 тис. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання на 50 тис. У жовтні кількість робочих місць скоротилася на 105 тис., що стало найзначнішим падінням із грудня 2020 року. Безробіття в США в листопаді досягло 4,6% - максимуму за чотири роки.
Пізніше цього тижня трейдери очікували публікації даних про динаміку споживчих цін у США за листопад.
Увагу ринку також спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії, підсумки яких буде підбито в четвер.
Ринок очікує, що ЄЦБ збереже ключові ставки на колишніх рівнях на грудневому засіданні, а Банк Англії опустить ставку на 25 базисних пунктів - до 3,75%.
Очікування зниження ставки британським ЦБ посилилися після публікації в середу статданих про динаміку інфляції у Великій Британії за листопад. Зростання споживчих цін у країні минулого місяця сповільнилося до 3,2% у річному вираженні з жовтневих 3,6% і стало мінімальним з березня. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачав ослаблення інфляції до 3,5%.
Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,1% у річному вираженні, показали остаточні дані статистичного управління Євросоюзу, також опубліковані в середу. Інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.
Пара євро/долар за даними на 14:55 к.ч. у середу торгується на рівні $1,1721 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара опустилася до $1,3345 проти $1,3422 за підсумками торгів у вівторок.
Курс долара до єни становить 155,49 єни порівняно зі 154,72 єни напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0385 юаня порівняно з 7,0360 юаня за підсумками попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
ТОП-НОВИНИ
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар США дорожчає до основних світових валют
|НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала
|Інфляція в єврозоні в листопаді залишилася на рівні 2,1%, нижче за прогноз
|Долар США помірно зміцнюється до основних світових валют
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴4,6 мільярда
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,19 грн/$1
Бізнес
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS