Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні в листопаді залишилася на рівні 2,1%, нижче за прогноз

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,1% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.

Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.

Попередня оцінка вказувала на прискорення інфляції до 2,2%, і консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків не передбачав її перегляду.

Зростання вартості продуктів харчування в регіоні в листопаді сповільнилося до 2,4% з жовтневих 2,5%, промислових товарів - до 0,5% з 0,6%. Зниження цін на енергоносії сповільнилося до 0,5% з 0,9%.

Вартість послуг збільшилася на 3,5% після підвищення на 3,4% місяцем раніше.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді залишилося на рівні 2,4% у річному вираженні, що збіглося з очікуваннями експертів.

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді знизилися на 0,3% відносно попереднього місяця. У жовтні їх зростання в щомісячному вираженні становило 0,2%.

У Європейському союзі інфляція в листопаді сповільнилася до 2,4% з жовтневих 2,5%. Найнижчу інфляцію було зафіксовано на Кіпрі (0,1%), у Франції (0,8%) і в Італії (1,1%), найвищу - в Румунії (8,6%), Естонії (4,7%) і Хорватії (4,3%).

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за грудень буде оприлюднено 7 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес