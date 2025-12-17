Фінансові новини
17.12.25
- 15:05
- RSS
- мапа сайту
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Інфляція в єврозоні в листопаді залишилася на рівні 2,1%, нижче за прогноз
13:41 17.12.2025
Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,1% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.
Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.
Попередня оцінка вказувала на прискорення інфляції до 2,2%, і консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків не передбачав її перегляду.
Зростання вартості продуктів харчування в регіоні в листопаді сповільнилося до 2,4% з жовтневих 2,5%, промислових товарів - до 0,5% з 0,6%. Зниження цін на енергоносії сповільнилося до 0,5% з 0,9%.
Вартість послуг збільшилася на 3,5% після підвищення на 3,4% місяцем раніше.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді залишилося на рівні 2,4% у річному вираженні, що збіглося з очікуваннями експертів.
Споживчі ціни в єврозоні в листопаді знизилися на 0,3% відносно попереднього місяця. У жовтні їх зростання в щомісячному вираженні становило 0,2%.
У Європейському союзі інфляція в листопаді сповільнилася до 2,4% з жовтневих 2,5%. Найнижчу інфляцію було зафіксовано на Кіпрі (0,1%), у Франції (0,8%) і в Італії (1,1%), найвищу - в Румунії (8,6%), Естонії (4,7%) і Хорватії (4,3%).
Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за грудень буде оприлюднено 7 січня.
