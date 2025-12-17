Долар США помірно зміцнюється до основних світових валют

Курс американського долара помірно підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Як показали опубліковані напередодні дані міністерства праці США, кількість робочих місць в економіці країни в листопаді збільшилася на 64 тис. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підвищення на 50 тис. У жовтні кількість робочих місць скоротилася на 105 тис., що стало найзначнішим падінням із грудня 2020 року.

Безробіття в США в листопаді досягло 4,6% - максимуму за чотири роки. У вересні воно перебувало на позначці 4,4%, і експерти не очікували зміни. Дані про рівень безробіття в жовтні не були опубліковані, оскільки збір цієї інформації надовго переривався через шатдаун.

Статдані зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система 2026 року знизить базову процентну ставку щонайменше на 50 базисних пунктів. Прогноз самого Федрезерву, оприлюднений минулого тижня, передбачав скорочення лише на 25 б.п.

У четвер буде опубліковано листопадовий звіт про динаміку споживчих цін у США, який дасть змогу інвесторам скоригувати уявлення про перспективи грошово-кредитної політики американського ЦБ.

Увагу ринку в четвер також буде спрямовано на засідання Європейського центрального банку і Банку Англії. Експерти очікують, що ЄЦБ залишить ключові ставки без змін, тоді як британський регулятор може опустити базову ставку на 25 б.п. на тлі економічної стагнації та зростання безробіття.

У п'ятницю відбудеться засідання Банку Японії, від якого очікують підвищення ключової ставки на 25 б.п.

Євро за даними на 7:53 кч у середу торгується на рівні $1,1728 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3387 з $1,3422 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара до єни становить 155,1 єни проти 154,72 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0390 юаня порівняно з 7,0360 юаня за підсумками попередньої сесії.

