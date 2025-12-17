Мінфін розмістив ОВДП на ₴4,6 мільярда

Міністерство фінансів України 16 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,6 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"4,6 млрд грн сьогодні залучено до державного бюджету під час проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили папери строком 3,1 року із середньозваженою дохідністю 17,8% річних. Інвестори придбали цих цінних паперів на понад 2,1 млрд грн.

Обсяг залучень за облігаціями строком 1,7 року під 17,1% річних становив майже 2 млрд грн.

Папери строком 1,1 року з дохідністю 16,35% принесли державному бюджету 550 млн грн.

У Мінфіні наголосили, що від початку повномасштабної війни держава вже залучила понад 1,96 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП.