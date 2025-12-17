PayPal подав заявку на створення власного банку

Американський оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. подав заявку на створення банку.

Як ідеться в пресрелізі PayPal, заявку направлено на розгляд Департаменту фінансових інститутів штату Юта і Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC).

У компанії розраховують, що PayPal Bank зможе надавати кредитні рішення малому бізнесу в США, а також пропонувати ощадні рахунки з процентним доходом для споживачів.

"З 2013 року компанія забезпечила доступ до фінансування на суму понад $30 млрд у формі кредитів та обігового капіталу бізнесам у всьому світі, - ідеться в пресрелізі. - Створення PayPal Bank дасть нам змогу пропонувати кредитні рішення бізнесу більш ефективно".

PayPal Bank також має намір брати участь у картковому бізнесі в США.

Головою банку стане Мара Макнілл, яка має 25-річний досвід роботи у сфері фінансових послуг. До приходу в PayPal вона була президентом і головним виконавчим директором Toyota Financial Savings Bank.

Акції PayPal подешевшали на 29% від початку поточного року.

