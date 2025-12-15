Долар дешевшає до основних світових валют

Долар США трохи слабшає до євро й фунта стерлінгів і суттєвіше дешевшає в парі з японською єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Цього тижня увага трейдерів спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії, які відбудуться в четвер. Ринок не очікує від ЄЦБ зміни ключових ставок, але водночас припускає, що британський ЦБ може опустити базову ставку на тлі економічної стагнації та зростання безробіття в країні.

У середу буде опубліковано дані про динаміку споживчих цін у Великій Британії та єврозоні.

У п'ятницю рішення щодо ставки оголосить Банк Японії. Експерти, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують від японського ЦБ підвищення вартості запозичень на 25 базисних пунктів.

Цього тижня також очікується вихід американських статданих, публікацію яких було відкладено через шатдаун. У вівторок вийдуть звіт з ринку праці за листопад і дані про обсяг роздрібних продажів у жовтні, а в четвер буде оприлюднено статистику листопадової інфляції (індекс CPI).

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив, що не підтримав рішення американського ЦБ щодо зниження ставки на засіданні минулого тижня, оскільки хотів дочекатися додаткових статданих, щоб переконатися, що вплив торговельних мит на інфляцію в США є тимчасовим.

"Інфляція перевищує цільовий показник ФРС уже чотири з половиною роки, причому прогрес у її уповільненні останніми місяцями застопорився", - зазначив Гулсбі в п'ятницю.

Федрезерв зменшив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання 9-10 грудня. Гулсбі виступив за її збереження. Водночас він вважає, що ставка може бути "суттєво знижена" наступного року.

Тим часом президент США Дональд Трамп, який неодноразово висловлювався за активне зниження ставки, у п'ятницю заявив, що розглядає на посаду наступного голови Федеральної резервної системи двох кандидатів: колишнього члена її ради керівників Кевіна Ворша й економічного радника Білого дому Кевіна Гассетта.

Головний виконавчий директор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що Гассетт з більшою ймовірністю підтримає заклики Трампа до зниження ставки.

Євро за даними на 14:40 кч дорожчає на 0,1% від рівня закриття п'ятничної сесії і торгується по $1,1754.

Фунт стерлінгів піднімається на 0,16%, до $1,3393.

Курс долара щодо єни знижується на 0,51% - до 155,03 єни.

