Європейські ринки акцій упевнено зростають

Європейські фондові індекси впевнено зростають у понеділок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:20 к.ч. піднявся на 0,7% - до 582,3 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,76%, німецький DAX - 0,3%, французький CAC 40 - 0,89%, італійський FTSE MIB - 1,07%, іспанський IBEX 35 - 0,94%.

Цього тижня увага трейдерів спрямована на чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке супроводжуватиметься публікацією нових економічних прогнозів. Ринок не чекає від регулятора зміни ключових ставок на майбутньому засіданні. При цьому президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що Центробанк, ймовірно, поліпшить прогнози для економіки єврозони. У вересні ЄЦБ підвищив прогноз зростання ВВП регіону на 2025 рік до 1,2% з очікуваних раніше 0,9%.

Банк Англії, який також проведе засідання цього тижня, може опустити базову ставку на 25 базисних пунктів у зв'язку зі зростанням безробіття та економічною стагнацією.

На поточний тиждень також заплановані засідання центробанків Швеції та Норвегії. Крім цього, в середу трейдери очікують публікації даних про динаміку споживчих цін у Великій Британії та єврозоні.

До лідерів серед компонентів Stoxx Europe 600 у понеділок входять акції Puma (+4,2%), TUI (+3,8%), Kering (+3,4%), Brunello Cucinelli (+3,3%).

У Парижі впевнено дорожчають папери Hermes (+2,3%), Schneider Electric (+1,8%), Saint-Gobain (+1,4%), TotalEnergies (0,9%), у Франкфурті - акції Fresenius SE (+2,7%), SAP (+1,4%), Siemens Energy (+1,3%), Zalando (+1,3%).

Лідером зростання в Лондоні є папери Antofagasta (+3,1%). Котирування акцій інших гірничодобувних компаній також підвищуються, зокрема Glencore (+1,7%), Anglo American (+1%), Endeavour Mining (+2,2%).

Акції французької фармкомпанії Sanofi подешевшали на 3%. Компанія повідомила, що дослідження її експериментального препарату для лікування розсіяного склерозу не виявили бажаного результату.

Котирування паперів компаній оборонного сектора помітно опускаються, зокрема Rheinmetall (-2,8%), Renk (-1,7%), Hensoldt (-1,5%), BAE Systems (-1%), Leonardo (-0,9%).

Ринкова вартість французької телекомунікаційної компанії Orange, яка оголосила про викуп 50% іспанського оператора зв'язку MasOrange, опустилася на 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

