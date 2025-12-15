НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,24 грн/$1

Водночас прискорюється передача багатства між поколіннями. У 2025 році 91 спадкоємець (64 чоловіки та 27 жінок) успадкував рекордні $297,8 млрд, що на 36% більше, ніж у 2024 році. Загальна кількість мультипоколінних мільярдерів досягла 860 осіб із активами $4,7 трильйона.