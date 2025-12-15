Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,24 грн/$1
12:38 15.12.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 грудня 2025 року.
|Показник
|12.12.2025
|15.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.1732
|42.2383
|0.15
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
