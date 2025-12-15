Долар США трохи зміцнюється до євро та фунта, дешевшає до єни

Курс долара США вранці в понеділок зростає невисокими темпами до євро та фунта стерлінгів, але помітно знижується в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Цього тижня інвестори очікують публікації низки американських статданих, відкладених у зв'язку з шатдауном.

Зокрема, у вівторок вийдуть звіт щодо ринку праці за листопад і дані про обсяг роздрібних продажів у жовтні, а в четвер буде оприлюднено статистику листопадової інфляції (індекс CPI).

Тим часом президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі не підтримав рішення американського ЦБ стосовно зниження ставки на засіданні минулого тижня, оскільки хотів дочекатися додаткових статданих, щоб переконатися, що вплив торговельних мит на інфляцію в США є тимчасовим.

"Інфляція перевищує цільовий показник ФРС уже чотири з половиною роки, до того ж прогрес у її сповільненні останніми місяцями застопорився, і практично всі підприємці та споживачі, з якими я розмовляю в окрузі, називають динаміку цін основною проблемою. Тому я вважаю за доцільне дочекатися додаткових даних", - заявив Гулсбі в п'ятницю.

Федеральна резервна система (ФРС) зменшила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 3,5-3,75% річних - за підсумками засідання 9-10 грудня. Гулсбі виступив за її збереження.

При цьому він вважає, що ставка може бути "істотно знижена" наступного року.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово висловлювався за серйозне зниження ставки, у п'ятницю заявив, що розглядає на посаду наступного голови ФРС двох кандидатів - колишнього члена її ради керівників Кевіна Ворша та економічного радника Білого Дому Кевіна Гассетта.

Головний виконавчий директор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що Гассетт з більшою ймовірністю підтримає заклики Трампа до зниження ставки.

Цього тижня також очікуються засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Японії - їхні підсумки стануть відомі в четвер і п'ятницю відповідно.

За прогнозами експертів, чиї середні оцінки наводить Trading Economics, ЄЦБ збереже ставки незмінними, а японський ЦБ підвищить вартість запозичень на 25 базисних пунктів.

Євро за даними на 7:12 кч коштує $1,1735 порівняно з $1,1742 на закриття торгів у п'ятницю.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3361 порівняно з $1,3372 за підсумками минулої сесії.

Курс долара до єни становить 155,09 єни проти 155,83 єни наприкінці попередніх торгів.

