Підприємці цьогоріч отримали пільгових кредитів на майже ₴80 мільярдів

08:35 15.12.2025 |

Фінанси, Економіка

За поточний рік мікро-, малий та середній бізнес отримав майже 27 тис. кредитів на 79,9 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Так, за минулий тиждень підприємці оформили 751 новий кредит на суму 2,1 млрд грн.

Підприємці цьогоріч отримали пільгових кредитів на майже &#8372;80 мільярдів

Від початку 2025 року найбільше кредитів бізнес отримав за такими напрямками: кредитування у зоні високого воєнного ризику - 22,7 млрд грн, розвиток переробної промисловості - 20,7 млрд грн та інвестиційні проєкти - 20,6 млрд грн.

Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 131,5 тис. кредитів на суму майже 446 млрд грн. З них у період воєнного стану - 96,6 тис. кредитів на 356,4 млрд грн.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику, а саме Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, переробну промисловість, гуртову та роздрібну торгівлю.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1936
  0,0785
 0,19
EUR
 1
 49,4678
  0,0476
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на 12.12.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1900  0,03 0,08 42,2100  0,02 0,05
EUR 49,5520  0,06 0,13 49,5585  0,04 0,09

