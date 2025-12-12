Долар США стабільний до євро, слабо дешевшає до фунта, трохи зміцнюється до єни

Курс долара США вранці в п'ятницю слабо змінюється в парах з основними світовими валютами, але завершує в мінусі третій тиждень поспіль.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Індекс DXY може завершити в мінусі третій тиждень поспіль за рахунок пом'якшення грошово-кредитної політики в США.

У середу Федеральна резервна система (ФРС) очікувано знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів, а риторика глави центробанку Джерома Павелла виявилася м'якшою, ніж очікували багато аналітиків. Точковий графік прогнозів членів керівництва ФРС (dot plot) передбачає одне зниження ставки 2026 року, проте ринок оптимістичніший.

Надії на більш агресивне пом'якшення ГКП підживлюють слабкі статдані з ринку праці. Так, напередодні стало відомо, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня підскочила на 44 тис., рекордними темпами з 2020 року, і значно перевищила прогнози аналітиків.

Також увага інвесторів поступово переключається на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Японії, які відбудуться наступного тижня. Від ЄЦБ будь-яких коригувань ГКП не очікується, а ось японський ЦБ може підвищити ставку вперше з початку року на тлі стабілізації інфляції в країні на рівні, близькому до цільових 2%.

Євро за даними на 8:22 кч коштує $1,1739 порівняно з $1,1740 на закриття торгів у четвер.

Фунт стерлінгів дорожчає менш ніж на 0,1% і торгується на рівні $1,3397 порівняно з $1,3387 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни піднімається на 0,1% і становить 155,75 єни проти 155,58 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,0522 юаня. Китайська валюта торгується близько до максимумів за 14 місяців завдяки новим обіцянкам уряду КНР вжити заходів для стимулювання внутрішнього попиту.

Водночас аналітики Goldman Sachs зазначили, що юань недооцінений приблизно на 25% і може суттєво зміцнитися у 2026 році.

"Є думка, що недооцінка юаня є ключовим драйвером конкурентоспроможності китайського експорту, - написала стратег Goldman Тереса Алвес. - Ми так не думаємо. Юань настільки недооцінений, що навіть очікуване нами зміцнення не зробить його дорогим".

