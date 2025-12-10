Фінансові новини
Американський регулятор дозволив банкам здійснювати криптовалютні операції
14:06 10.12.2025 |
Управління контролера грошового обігу США (OCC) підтвердило, що національні банки можуть проводити криптовалютні угоди в ролі безризикових принципалів. У роз'яснювальному листі агентство уточнило, що така діяльність може виконуватися за умови суворого дотримання чинного законодавства.
Згідно з документом, банк може виступити принципалом у криптовалютній операції з одним клієнтом і одночасно здійснити компенсуючу угоду з іншим. Така модель відтворює безризикові операції за участю власного капіталу, що застосовуються на традиційних ринках.
Цей підхід дає змогу надавати регульовані брокерські послуги в криптосекторі, зазначили в OOC.
У банківській практиці «безризикова діяльність принципала» означає, що установа на час угоди формально виступає її стороною. Однак вона не перебирає на себе ціновий ризик, тому що моментально здійснює дзеркальну (компенсуючу) операцію з іншим клієнтом або контрагентом.
Регулятор підкреслив, що новий підхід спрощує доступ до угод через контрольовані банки, а не через нерегульовані платформи. У листі наголошується, що кілька заявників на ліцензії вказали на зростаючий попит на такі послуги та їхню значущість для бізнесу.
При цьому OCC нагадало, що банки зобов'язані підтверджувати юридичну допустимість усіх криптооперацій і забезпечувати повноцінні процедури моніторингу ризиків. Основним ризиком таких угод регулятор називає кредитний ризик контрагента, включно з розрахунковим ризиком, який установи традиційно вміють обмежувати в рамках власних процесів управління.
Роз'яснення послідували за заявою глави OCC Джонатана Гоулда про те, що цифрові активи слід розглядати так само як і інші електронні форми зберігання і розрахунків. Він підкреслив, що немає підстав встановлювати для криптофірм відмінні від традиційних банків стандарти під час розгляду заявок на федеральні ліцензії.
